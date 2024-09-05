Императорский фарфоровый завод представил серию кофейных пар «Москва и москвичи»

Эти необычные росписи на чашках с блюдцами составили настоящий сборник «очерков на фарфоре», рассказывающий о столице и ее жителях. Благодаря яркому, узнаваемому авторскому почерку и вниманию к мельчайшим деталям художнице удалось отразить дух многоликой Москвы, показать ее обитателей в разные эпохи, рассказать об истории и архитектуре. Здесь есть и боярыня на фоне собора Василия Блаженного, и советский пионер на Красной площади, и студент у главного здания МГУ на Воробьевых горах, и знаменитый московский трамвай, и автоматы с газированной водой. Серия выполнена из костяного фарфора и располагает к чаепитию или кофе-брейку, погружающему в атмосферу столицы.