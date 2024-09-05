В Bosco Casa Петровского пассажа собрали последние коллекции интерьерных брендов

В мультибрендовом проекте Bosco Casa на втором этаже Петровского пассажа собраны последние коллекции для дома известных мировых марок.
Можно сказать, что это рай для тех, кто любит преобразования в стиле современной классики. Собственное дизайнерское бюро проекта не только соединяет различные бренды в своем пространстве, но и помогает это сделать покупателям.
Это пространство представляет собой настоящий дом с прихожей, кухней, столовой, гостиной, кабинетом, спальней и ванной. Дизайнеры искали вдохновение в современных итальянских интерьерах.
На креслах — мягкие подушки и пледы, в столовой — парадная сервировка. В общем, все, что нужно для теплого, живого и желанного дома.
Под одной крышей собраны бренды Missoni Home, Nason&Moretti, Gucci Decor, Etro Home, Lalique Interior Design, La Perla Home Collection, Ginori 1735, Seguso, а также марка постельного белья и домашнего текстиля Frette.
Не обязательно ограничивать свои желания элементами декора: профессиональные архитекторы создадут дизайн-проект помещения, используя представленные предметы интерьера и мебель.