На Пресненском Валу начнется строительство двух новых жилых домов премиум-класса

«На сегодня Republic — один из самых масштабных жилых проектов в Центральном округе Москвы, прежде всего за счет разнообразной инфраструктуры и парковых пространств, под которые отведено более 6 гектаров. За прошлый год мы вывели в продажу первые 302 квартиры, этим летом — еще 622 в новых башнях авторства Рубена Аракеляна и команды бюро Wall. В скором времени начнется реставрация четырех объектов культурного наследия, которые входят в инфраструктуру Republic, и в будущем станут точками культурного досуга горожан», — говорит Илья Чепрасов, руководитель девелоперской компании FORMA.