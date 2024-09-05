На Пресненском Валу начнется строительство двух новых жилых домов премиум-класса

На Пресненском Валу начнется строительство двух новых жилых домов — Green и Gold. Они вырастут на территории квартала премиум-класса Republic. Проект девелоперской компании FORMA прошел государственную экспертизу и получил разрешение на строительство.
Новые здания станут акцентными точками квартала за счет цветовых решений фасада — зеленого и золотого. Сдать их в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Разработку проектных решений для Green высотой 33 этажа и Gold высотой 27 этажей FORMA доверила российскому бюро Wall. Здания будут объединены одноэтажной галереей из красного кирпича, которую займут объекты инфраструктуры. Характерными чертами башен станут «зубчатые» эркеры, которые проявятся и в интерьерных решениях.
В квартирах предусмотрены панорамные окна, а перпендикулярное расположение зданий обеспечит достаточное присутствие солнечного света в комнатах. В домах будут и уютные студии, и просторное жилье для больших семей, и подземный паркинг более чем на 300 мест.
«На сегодня Republic — один из самых масштабных жилых проектов в Центральном округе Москвы, прежде всего за счет разнообразной инфраструктуры и парковых пространств, под которые отведено более 6 гектаров. За прошлый год мы вывели в продажу первые 302 квартиры, этим летом — еще 622 в новых башнях авторства Рубена Аракеляна и команды бюро Wall. В скором времени начнется реставрация четырех объектов культурного наследия, которые входят в инфраструктуру Republic, и в будущем станут точками культурного досуга горожан», — говорит Илья Чепрасов, руководитель девелоперской компании FORMA.