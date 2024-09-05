В России появится государственный рейтинг точек общепита и торговых центров

Минэкономразвития анонсировало эксперимент по внедрению публичной оценки бизнеса, в том числе ресторанов, кафе и торговых центров. Сейчас посетители могут ориентироваться по отзывам других людей на популярных коммерческих платформах, а новый рейтинг будет основан на результатах специальных контрольных мероприятий. Эксперимент начнется в 2025 году, сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.
«Публичные оценки бизнеса — распространенная мировая практика. Это один из инструментов информирования граждан об уровне безопасности сервиса. Оценки будут присваиваться предприятиям общепита и торговым сетям по результатам проверки контрольного органа, профилактического визита инспектора либо самообследования по специальному чек-листу. Оценка будет публиковаться в открытом электронном реестре и в виде наклейки размещаться при входе в здание», — рассказал Алексей Херсонцев участникам Восточного экономического форума.
Внедрение такой системы оценок в России предусмотрено концепцией совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, которая была утверждена правительством в декабре прошлого года.
«Варианты шкалы оценок пока находятся в разработке, но мы стремимся к тому, чтобы они были интуитивно понятными всем людям и позволяли им легче принимать решения как потребителям. То же самое касается и дизайна наклеек, которые будут размещаться при входе в здание. Рассчитываем, что новая система будет эффективно мотивировать предпринимателей соблюдать обязательные требования закона и повышать уровень безопасности на своих объектах», — заявили «Российской газете» в пресс-службе Минэкономразвития.
В Федерации рестораторов и отельеров России заявили, что положительно оценивают работу министерства по внедрению публичной оценки. «Да, мы поддерживаем», — сказал корреспонденту «РГ» президент федерации Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума.
Практические каждый человек знаком или хотя бы слышал о зарубежных системах оценки товаров и услуг, например, про классы энергоэффективности бытовых приборов, «звездность» гостиниц или о мишленовских звездах у ресторанов и кафе, напомнил заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Константин Никитин.
«История таких систем оценки насчитывает уже десятилетия. Для потребителей оценка важна как ориентир на рынке, а для бизнеса одновременно выступает и как стандарт оказания услуг, и как источник дополнительной выгоды. Из двух соседних ресторанов люди выберут тот, у которого есть мишленовская звезда, но и самому заведению придется соответствовать высоким ожиданиям и запросам. В итоге качество услуг растет», — пояснил эксперт.
Наиболее популярны в мире три подхода к реализации системы публичных оценок: по истории проверок, по значимости нарушенных требований и система оценки, основанная на комплаенсе, то есть на соответствии определенному набору требований, перечислил Константин Никитин.
«Так, подход, учитывающий историю проверок, применяется в Дании. Дифференциация нарушений по степени значимости является краеугольным камнем систем оценки Франции, Литвы, Финляндии и ОАЭ. Система оценки, основанная на процедурной модели, ближе всего к опыту Великобритании, там это называется Scores on the doors. О деталях можно почитать в новом исследовании ЦСР о международном опыте внедрения систем публичных оценок», — заметил он.
Единственно верного подхода при этом не существует, потому что у каждого из них есть свои плюсы и минусы, а эффективность оказывается не одинаковой для оценки разных видов деятельности. Применяется и комбинированный подход, главное чтобы это допускалось действующим законодательством.
«Если посмотреть на вопрос глазами потребителей, то бросаются в глаза различия по оформлению оценки. В США и ОАЭ используются буквенные символы, потому что люди привыкли к такой форме оценки в школах. В Великобритании и Германии применяются оценки в виде цифр. Во Франции, в Финляндии и Дании в качестве оценок используются смайлы. Но, на мой взгляд, это не так уж важно — буквы, цифры или смайлы. Главное, чтобы обществу был понятен посыл и потребитель смог моментально считать эту информацию», — подчеркнул Константин Никитин.
Принципиально важно добиться доверия потребителей к системе государственного контроля, добавил эксперт. «Только в этом случае добросовестные заведения получат дополнительную рекламу, а недобросовестные, наоборот, понесут репутационные издержки. Связь между оценкой и количеством посетителей должна быть для предпринимателя прямой, тогда у него будет мотивация работать максимально качественно», — заключил он.