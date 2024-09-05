В России появится государственный рейтинг точек общепита и торговых центров

«Если посмотреть на вопрос глазами потребителей, то бросаются в глаза различия по оформлению оценки. В США и ОАЭ используются буквенные символы, потому что люди привыкли к такой форме оценки в школах. В Великобритании и Германии применяются оценки в виде цифр. Во Франции, в Финляндии и Дании в качестве оценок используются смайлы. Но, на мой взгляд, это не так уж важно — буквы, цифры или смайлы. Главное, чтобы обществу был понятен посыл и потребитель смог моментально считать эту информацию», — подчеркнул Константин Никитин.