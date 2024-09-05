Бренд BoConcept создает уникальные решения для интерьера, делая его уникальным

Другое важное направление дизайна BoConcept можно отнести к «американскому» стилю (в самой компании его называют «Манхэттен») — впрочем, он встречается в городских квартирах по всему миру. Стиль отличается яркими акцентами, но при этом четкими линиями и открытыми планировками, которые создают ощущение свободы и легкости. В такую обстановку приятно позвать друзей на вечеринку, а потом уехать отдыхать в свой загородный дом в стиле Северной Европы.