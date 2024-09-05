Диван — пространство для общения: какую мебель выбрать для дома

Поэтому сегодня очень популярны модульные диваны. Они так же, как и секционные, состоят из нескольких частей, но их можно разделять и трансформировать, чтобы менять форму целого. Все элементы идеально сочетаются друг с другом, но их можно использовать и по отдельности.