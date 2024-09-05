Диван — пространство для общения: какую мебель выбрать для дома

Правильнее, конечно, было бы назвать диван нашим главным четвероногим другом. Как собаки похожи на своих хозяев, так и виды диванов отражают характер своих владельцев и их образ жизни.
Выбирая этот важнейший для современного человека предмет мебели, стоит оценить особенности своего жилья, численность семьи и величину любви к приему гостей. Диван придуман не только для того, чтобы на нем сидеть, лежать, работать или смотреть телевизор — это объединяющее пространство для общения.
Интерьер от Cosmorelax: обтекаемые формы и эргономика.
Большой семье — большой диван. Если стандартные модели рассчитаны на трех-четырех человек, то секционные вмещают более пяти. Их единственный очевидный минус — это стабильность, то есть невозможность изменить конфигурацию.
SK Design, модульный диван. Согласно теории «неожиданного красного», любой предмет глубокого красного цвета делает интерьер визуально привлекательнее.
Поэтому сегодня очень популярны модульные диваны. Они так же, как и секционные, состоят из нескольких частей, но их можно разделять и трансформировать, чтобы менять форму целого. Все элементы идеально сочетаются друг с другом, но их можно использовать и по отдельности.
Bradex Home, двухместная модель Picasso создана для небольших помещений: это меньше, чем диван, но больше, чем кресло. Идеальный компактный вариант для квартиры-студии.
В конце XX века вошли в моду чистые прямые линии и прямоугольная форма: это были поиски более простой альтернативы мебели в викторианском стиле. Такие лаконичные ретромодели, существующие и сегодня, отлично подходят для повседневного интерьера, они уместны в гостиной, спальне и домашнем офисе.
Belfan, трехместный диван Alex.
Если вы ищете диван, в котором сочетаются комфорт и непринужденность, подойдет «бриджуотер» с покатой спинкой, обилием мягких подушек и низкими укороченными подлокотниками. Он идеален для вечернего отдыха. В традиционном исполнении у модели есть декоративная «юбка» и три подушки.
Twinset, модель Dolce.
Диван «реклайнер» создан для уютных семейных вечеров у телевизора или для послеобеденного сна: он позволяет откинуться назад и поднять ноги. Как правило, реклайнер достаточно большой по размеру и разделен на несколько секций, что позволяет каждому члену семьи выбрать оптимальное положение. Конфигурация модели может регулироваться пультом дистанционного управления.
Belfan, диван Space c оттоманкой: легкий, практичный и многофункциональный.