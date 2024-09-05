Сибирь обеспечат станциями для первого российского электромобиля

Сеть электрических зарядных станций, которая сегодня динамично развертывается в Сибири, адаптируют к появлению на рынке «Атома» — первого серийного электромобиля отечественного производства. Массовый выпуск новинки стартует в 2025 году.
Соглашение об интеграции электрических зарядных станций «Сибирской генерирующей компании» в программные продукты автомобилей «Атом», а также о совместных инициативах для создания нормативно-правовой базы, регулирующей процесс установки самих ЭЗС, было подписано на прошлой неделе в рамках Международного форума технологического развития «Технопром».
Напомним, что проект по созданию отечественного электромобиля реализует российское АО «Кама». По его данным, запуск массового производства первого российского серийного электромобиля планируется в середине 2025 года на заводе «Москвич».
«Сотрудничество с передовыми энергетическими компаниями страны открывает новые возможности для нашего проекта. Основные цели сотрудничества с СГК — это развитие систем электрозарядной инфраструктуры, совместная разработка и внедрение современных и эффективных технологий для зарядных станций электротранспорта», — подчеркивает автопроизводитель.
По данным энергетиков, сеть зарядных станций для электромобилей в Сибири динамично развивается. Так участвующая в проекте генерирующая компания уже установила 62 зарядные станции в Красноярске, 40 — в Новосибирске. С учетом второй очереди инфраструктуры до конца 2024 года в Новосибирске будут работать 90 станций. Сейчас компания ведет работу по разработке мест для установки ЭЗС в Кемерове, Новокузнецке и Абакане.
— Помимо работы над экологичностью генерации теплоэлектростанций в регионах Сибири, мы реализуем проект, связанный со снижением выбросов от автомобилей в городах нашего присутствия. По данным экологов, именно автотранспорт сегодня лидирует в крупных городах по объему выбросов. За счет развития электротранспорта его можно снизить, по нашим расчетам, наполовину. Поэтому создание условий для электромобилей — это не просто бизнес или следование моде, но и важный этап на пути к чистому воздуху, — подчеркнул начальник управления развития электротранспорта генерирующей компании Андрей Витковский.
Справка.
Функциональный образец перспективного электромобиля «Атом» в АО «Кама» представили 11 мая 2023 года в Москве. Габаритные длина, ширина, высота машины составляют 3995, 1780 и 1615 мм соответственно. Салон вмещает до четырех взрослых. «Атом» планируют оснащать литий-ионной тяговой батареей производства компании «Рэнера», входящей в состав госкорпорации «Росатом». По техзаданию машина сможет проезжать на одном полном заряде до 500 км, максимальная скорость составит 170 км/ч, время разгона с 0 до 100 км/ч — 8 секунд.