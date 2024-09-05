Сибирь обеспечат станциями для первого российского электромобиля

— Помимо работы над экологичностью генерации теплоэлектростанций в регионах Сибири, мы реализуем проект, связанный со снижением выбросов от автомобилей в городах нашего присутствия. По данным экологов, именно автотранспорт сегодня лидирует в крупных городах по объему выбросов. За счет развития электротранспорта его можно снизить, по нашим расчетам, наполовину. Поэтому создание условий для электромобилей — это не просто бизнес или следование моде, но и важный этап на пути к чистому воздуху, — подчеркнул начальник управления развития электротранспорта генерирующей компании Андрей Витковский.