На защите информации

— В результате пользователи смогут отличать фишинговые письма от обычных. Как работает платформа? Сначала пользователи изучают онлайн видеокурс, затем проходят проверку знаний, далее на компанию можно совершить имитацию фишинговой атаки — такое тестирование позволяет выявить людей из группы риска и работать с ними более тщательно, например дополнительно обучить, а также усилить превентивные меры защиты информационных ресурсов компании, с которыми работают такие пользователи, — пояснил генеральный директор «СофтМолл». — Как правило, открыв фишинговое письмо, вы запускаете вирус на свой компьютер, а этого может быть достаточно, чтобы злоумышленники начали действовать в сети, нарушая ее работу, скачивать базы данных или шифровать их и т.д. Сейчас много таких атак приходится на крупные государственные и коммерческие компании, учреждения здравоохранения. Только в Новосибирской области более 30 тысяч пользователей имеют доступ к информационным ресурсам здравоохранения, и потенциально каждый может «клюнуть» на фишинговую рассылку. Представьте, сколько информации можно получить из баз медучреждений, а затем потребовать выкуп за них. И еще масса примеров — банки, страховые компании, операторы связи, промышленные предприятия и компании теплоэнергетического комплекса рискуют остановкой бизнеса процессов из-за фишинговых атак.