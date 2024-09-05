Какие спа-комплексы в регионах поразили архитектурой и качеством программ

Интерьер спа-центра этого отеля выполнен в стиле фьюжн, одном из самых молодых и впечатляющих направлений в дизайне. Он привлекает внимание смелыми комбинациями материалов и фактур. Элементы эконаправления, которые прослеживаются в интерьере спа, отражают общий стиль всего отеля. При строительстве и оформлении спа использованы экологически чистые материалы — натуральное дерево, камень и экологичные краски. Это не только поддерживает эконаправление, но и создает здоровую и комфортную среду для отдыха.