Какие спа-комплексы в регионах поразили архитектурой и качеством программ

Атмосфера спа-комплекса располагает к расслаблению. В тишине и спокойствии, наслаждаясь уходом за собой и прекрасными видами вокруг, можно забыть обо всем на свете и отдохнуть не только телом, но и мыслями.
Мы выбрали несколько спа на территории нашей страны, отмечая не только качество их программ, но прежде всего впечатляющую архитектуру и интерьеры. В запланированном отдыхе, который придает сил и энергии для новых свершений, должно быть прекрасно всё без исключения.
Этот спа-центр открыл свои двери в новом отеле класса люкс, демонстрирующем подчеркнуто итальянский роскошный стиль. Архитектура и интерьеры разработаны знаменитым миланским бюро Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), в портфолио которого проекты отелей Bulgari и множество модных бутиков. В пространстве The SPA by Anne Semonin площадью 1400 кв.м — разнообразные зоны отдыха, 25-метровый бассейн, отделанный зеленой и золотой мозаикой, джакузи, русская баня, финская сауна, турецкий хамам и римская парная. Есть фитнес-зал, комната для занятий йогой и 8 просторных спа-кабинетов, включая роскошный люкс для пар с собственным джакузи. В спа-ритуалах используются косметические средства Anne Semonin.
Barvikha Hotel & SPA, Подмосковье, деревня Барвиха
В отличие от Stella di Mosca, открывшегося в этом году, Barvikha Hotel & SPA существует уже четверть века и не теряет популярности. Что примечательно, создан он тем же самым легендарным архитектором Антонио Читтерио.
К услугам гостей отеля — великолепный спа-комплекс общей площадью 2000 кв. м: собственно спа-центр, аквазона с несколькими бассейнами, сауны, русская баня, купели с теплой и холодной водой, тропический душ, зоны отдыха и восстановления, студия красоты с новейшими аппаратами (в том числе Icoone Laser) и средствами по уходу от мировых брендов, фитнес-центр с тренажерами Technogym.
Спа-меню включает диагностику, бальнеопрограммы, массажи, банные процедуры, эстетическую и врачебную косметологию, бьюти-программы, индивидуальные тренировки.
«Первая линия», Ленинградская область, Зеленогорск
Инновационный prevent-age курорт на берегу Финского залива — это место, где медицина высокого класса объединяется с премиальным гостиничным сервисом.
Бальнеологический спа-комплекс курорта «Первая Линия» погружает в расслабляющий отдых и способствует мощному приливу сил.
Здесь есть гидромассажный бассейн с многофункциональными режимами массажа и полибарботажа (пропускание пузырьков газа через воду).
Качеству воды в бассейнах уделяют особое внимание: ее чистоту обеспечивают кварцево-песчаные фильтры в сочетании с ультрафиолетовым облучением и насыщением воды ионами серебра.
Ощутить целебное воздействие тепла предлагается в финской сауне и турецком хамаме с натуральными ароматизаторами. Оздоровительные практики дополнены спа-ритуалами.
Cosmos Collection Altay Resort, Республика Алтай
На высоте около 750 м над уровнем моря, в живописной долине у истоков реки Маймы, окруженной горными хребтами, расположился крупнейший природно-оздоровительный комплекс премиум-класса.
Добраться сюда на автомобиле от аэропорота Горно-Алтайска можно за час. В отеле, живописная территория которого занимает 70 га, предлагают расслабиться в спа, посетить программы массажа и банный комплекс, зарядиться новой энергией в центре алтайского здоровья — первом медицинском учреждении в коллаборации с брендом «Медси — курорт здоровья».
Традиционные методы лечения в сочетании с инновационными технологиями и природными подарят незабываемый отдых телу и разуму в окружении природы Алтая.
MediSpa-отель входит в Ассоциацию премиальных оздоровительных отелей мира, в общество майер-терапевтов и является партнером Европейской ассоциации аюрведы. Здесь разработана уникальная концепция оздоровления на основе превентивной медицины и санаторно-курортного лечения в регионе Кавказские Минеральные Воды. Принципы австрийской майер-медицины сочетаются с древнеиндийской аюрведой. Всего в медиспа-меню более 1000 услуг по 18 направлениям.
Swissotel Resort Сочи Камелия
Роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря с идеальным песчаным пляжем, что является редкостью для Сочи. Здание прославленного пансионата «Интурист» восстановлено в современном стиле с европейским лоском.
В парковой зоне площадью 7 га высажено более 1500 видов растений из ботанических садов. Спа-центр Pűrovel Spa & Sport предлагает процедуры с использованием альпийских эфирных масел, массажи и комплексные уходы за телом. На его территории — тренажерный зал, комнаты для косметических процедур, зона отдыха, фруктовый бар, парные, джакузи.
В открытом подогреваемом бассейне, который является особенной гордостью отеля, температура воды +28°C круглый год.
Интерьер спа-центра этого отеля выполнен в стиле фьюжн, одном из самых молодых и впечатляющих направлений в дизайне. Он привлекает внимание смелыми комбинациями материалов и фактур. Элементы эконаправления, которые прослеживаются в интерьере спа, отражают общий стиль всего отеля. При строительстве и оформлении спа использованы экологически чистые материалы — натуральное дерево, камень и экологичные краски. Это не только поддерживает эконаправление, но и создает здоровую и комфортную среду для отдыха.
Чтобы создать уютное и расслабляющее пространство, в интерьере сделали доминирующими темные пастельные тона, которые погружают в состояние умиротворения и помогают отвлечься от повседневной суеты. Мягкое регулируемое освещение способствует глубокому расслаблению, а натуральные фактурные ткани мебельной обивки дарят приятные тактильные ощущения.
Одна из изюминок декора спа-центра — уникальное футуристическое «граффити» соцветий на стенах кабинетов. Этот оригинальный элемент добавляет пространству особый шарм, создавая незабываемое впечатление для каждого гостя. В отеле есть крытый и два открытых подогреваемых бассейна, один из них с морской водой.
Жемчужина нашего списка — трехэтажный спа-комплекс «Сны Зулейхи» в пятизвездочном отеле Kol Gali Resort & Spa. Это «33 удовольствия»: крытый 25-метровый бассейн с мозаикой, гидромассажной зоной, панорамными окнами, детским бассейном, тренажерным залом, соляной комнатой, термальной зоной с пятью видами бань, косметологическим кабинетом, кабинетом с коллариумом, «куполом здоровья» и фитобочкой. Местная гордость — хамам, воссозданный по проекту исторической Белой палаты ХIV века Болгарского историко-археологического комплекса. Массажные кабинеты расположены на третьем уровне спа-зоны, где царит атмосфера расслабления и уединения. Специалисты помогут подобрать программу каждому гостю, но предупреждают, что услуги спа-комплекса являются оздоровительными, а не медицинскими. Кстати, посетить спа-комплекс могут гости города, и не проживающие в отеле.