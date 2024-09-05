Правительство поддержало законопроект о новых участниках платежного рынка

Правительство поддержало идею о создании новых участников на платежном рынке, но с учетом доработки законопроекта, выяснила «Российская газета». Инициатива о введении института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) вызывала много дискуссий: банки ранее сомневались в ее целесообразности, говоря, что спрос на такие услуги ограниченный, а затраты и риски для безопасности высокие.
Законопроект, как указывается в отзыве, направлен на развитие национальной платежной системы, расширение спектра инновационных платежных сервисов, усиление конкуренции на рынке и повышение доступности услуг. В результате любая компания, получив особый статус, сможет принимать платежи самостоятельно, не привлекая банк.
Будет три категории НППУ: участники с чистыми активами от 5 млн руб. смогут инициировать денежные переводы по поручению клиентов, от 10 млн руб. — агрегировать платежи, то есть обеспечить эквайринг для бизнеса. Игроки с капиталом от 50 млн руб. получат возможность открывать электронные кошельки и проводить платежи через них.
«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки», — отмечается в документе. В частности, кабмин посоветовал определить признаки и разграничить услугу по агрегированию денежных переводов (или эквайрингу), оказываемую кредитными организациями и НППУ, и услугу по приему денег участниками рынка электронной торговли (маркетплейсами), оказываемую в интересах пользователей интернет-площадок.
В прошлом году в АКИТ опасались, что под регулирование могут попасть расчеты маркетплейсов с поставщиками товаров и услуг. В результате им придется получить статус НППУ и аккумулировать средства на счете ЦБ. Это приведет к сегрегации активов и снижению доступности заемного капитала для развития бизнеса, отметили тогда в ассоциации.
Необходимо также предусмотреть ответственность оператора по переводу денежных средств и НППУ, занимающихся инициированием переводов, если они не исполнили свои обязанности, и основания для ответственности перед клиентами НППУ, являющихся платежными агрегаторами и операторами электронных денежных средств.
Вызывает вопрос и специальный счет небанковских поставщиков, который может использоваться для сокрытия средств. «Требуется уточнить режим специального банковского счета НППУ, предусмотрев обязанность НППУ в течение определенного срока перечислять собственные денежные средства с такого счета на свой расчетный счет для исключения ситуаций недобросовестного использования НППУ иммунитета от обращения взыскания, обеспечительных мер по обязательствам НППУ», — говорится в официальном отзыве.
Возможность увеличения остатка электронных денежных средств клиентов НППУ путем кредитования, предусматриваемую одним из пунктов, нужно сделать доступной только для банков, МФО и кредитных потребительских кооперативов, отметили в правительстве. А если НППУ и освобождать от обязанности применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, то ЦБ необходимо установить контроль за их деятельностью по аналогии с кредитными учреждениями.
Финансовые организации ранее беспокоились, что участники не смогут обеспечить должную безопасность, окажутся уязвимы к мошенничеству, отмыванию доходов, полученных преступным путем. Нужно доработать перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю со стороны НППУ, «с учетом результатов национальной оценки рисков операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», отмечается в отзыве.
Целесообразно также в качестве дополнительного механизма минимизации рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, рассмотреть возможность распространения требований федерального закона, касающихся платформы «Знай своего клиента», на НППУ при оказании ими услуг по переводу электронных денежных средств.
При осуществлении переводов необходимо установить запрет в отношении операторов по переводу денежных средств и НППУ раскрывать третьим лицам информацию по счетам и операциям клиентов, предоставленным клиентам электронным средствам платежа и операциям с их использованием, за исключением передачи информации в рамках платежной системы.
Как ранее объяснил «РГ» Виктор Достов, председатель совета ассоциации АЭД, наибольшую озабоченность вызывают именно компании-посредники, которые получают доступ к банковским счетам населения для управления средствами — для платежей, анализа информации, создания новых продуктов.
По его словам, банки опасаются перехода клиентов в такие организации, проблем с безопасностью в этих компаниях, непонимания клиентами разделения ролей между банками и НППУ.