Правительство поддержало законопроект о новых участниках платежного рынка

В прошлом году в АКИТ опасались, что под регулирование могут попасть расчеты маркетплейсов с поставщиками товаров и услуг. В результате им придется получить статус НППУ и аккумулировать средства на счете ЦБ. Это приведет к сегрегации активов и снижению доступности заемного капитала для развития бизнеса, отметили тогда в ассоциации.