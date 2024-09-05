Кухни L'Ottocento изготавливаются вручную по старинным итальянским методикам

Мебельная фабрика L'Ottocento — молодой, но уже известный во многих странах бренд. Компания по созданию кухонь и столовых основана в 1990 году и считается одной из лучших в своем сегменте.
В дизайне преобладает классический стиль в сочетании с легкими намеками на кантри, модерн и арт-деко. Все предметы выглядят благородно и сдержанно. Немаловажную роль в этом играет использование натуральной древесины — ореха, вишни, ясеня. В России этот бренд представляет агентство W.W.T.S.
В своей деятельности L'Ottocento делает максимальную ставку на фукциональность и практичность, в то время как декор и излишняя роскошь уходят на второй план. Подобный минимализм не делает мебель скучной — наоборот, привлекает. Выбранное классическое направление делает ее крайне универсальной — она подойдет в любой дом или квартиру. Несмотря на использование новейших технологий, вся мебель изготавливается вручную по старинным итальянским методикам. Компания тщательно подбирает материалы для изделий — они могут быть только натуральными. Для каркаса используется древесина дуба, вишни, клена или ясеня, для внешних частей — прочные пластины ДСП. В качестве украшений применяются ручная роспись, резьба и гравировка. На мебель наносятся тонировочные составы, сохраняющие первоначальный внешний вид на долгие годы.
Кухня Atlante от L'Ottocento была выбрана для нового дома в деревенском стиле неподалеку от Падуи. В его интерьере была реализована идея гармоничной интеграции в окружающую среду, цветовое соответствие местности и высокое качество используемых материалов. Поэтому для кухни был выбран орех, который соответствует цвету балок и сочетается с бежевым тоном пола из натурального камня.
В этом проекте сосуществуют две кухни: одна «представительская», с внушительным островом линейного дизайна, и вторая, «служебная», которую можно закрыть от посторонних глаз при помощи встроенных в деревянные настенные панели дверей и использовать в качестве кладовой. Остров укомплектован внушительной столешницей из натурального кварцита, в нее встроена мойка со скрытым смесителем, подвесной барной столешницей из ореха, и функциональными выдвижными ящиками разного размера.