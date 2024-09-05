Кухни L'Ottocento изготавливаются вручную по старинным итальянским методикам

В своей деятельности L'Ottocento делает максимальную ставку на фукциональность и практичность, в то время как декор и излишняя роскошь уходят на второй план. Подобный минимализм не делает мебель скучной — наоборот, привлекает. Выбранное классическое направление делает ее крайне универсальной — она подойдет в любой дом или квартиру. Несмотря на использование новейших технологий, вся мебель изготавливается вручную по старинным итальянским методикам. Компания тщательно подбирает материалы для изделий — они могут быть только натуральными. Для каркаса используется древесина дуба, вишни, клена или ясеня, для внешних частей — прочные пластины ДСП. В качестве украшений применяются ручная роспись, резьба и гравировка. На мебель наносятся тонировочные составы, сохраняющие первоначальный внешний вид на долгие годы.