С пятницы в Свердловской области потеплеет на неделю

Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
В четверг территория региона будет продолжать находиться на холодной восточной периферии антициклона, названного в европейской классификации Quentin.
5 сентября погода в Свердловской области существенно не изменится, будет умеренно-холодной. Также будет холодной ночь на пятницу, 6 сентября.
Днем 6 сентября начнется потепление — с приближением теплого воздуха с северного и северо-западного направлений. Теплый период в регионе может продлиться до середины сентября.
Как сообщалось ранее, 15 сентября отключат фонтаны в Екатеринбурга. Дату определил комитет благоустройства администрации Екатеринбурга.