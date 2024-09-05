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С пятницы в Свердловской области потеплеет на неделю

С пятницы в Свердловской области ожидается потепление, которое продлится до середины месяца.

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Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

В четверг территория региона будет продолжать находиться на холодной восточной периферии антициклона, названного в европейской классификации Quentin.

5 сентября погода в Свердловской области существенно не изменится, будет умеренно-холодной. Также будет холодной ночь на пятницу, 6 сентября.

Днем 6 сентября начнется потепление — с приближением теплого воздуха с северного и северо-западного направлений. Теплый период в регионе может продлиться до середины сентября.

6—7 сентября в Екатеринбурге синоптики ждут температуру воздуха 19−18 градусов, с 8 по 11 сентября — 21−22 градуса.

Как сообщалось ранее, 15 сентября отключат фонтаны в Екатеринбурга. Дату определил комитет благоустройства администрации Екатеринбурга.