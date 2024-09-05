Отец двоих детей из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Иннокентий Изиев, участник СВО, погиб 12 августа этого года «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Родился он 29 сентября 1982 года в деревне Тонта Ольхонского района. Был вторым ребенком у родителей. Семья была большой, дружной и заботливой. Об этом рассказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
С 1990 по 1998 год он учился в местной школе, после переехал в Улан-Удэ. За годы жизни сменил несколько профессий. Был трудолюбивым и добрым. Женился на любимой женщине, вскоре у них появилось двое детей.
— В июне 2024 года Иннокентий заключил контракт, в зоне СВО служил рядовым роты мотострелкового полка. Доброта Иннокентия Валерьевича, отзывчивость, жизнерадостность, его готовности прийти на помощь стали образцом для многих. Таким запомнят мужчину все те, кто его знал, — делится Андрей Тыхеев в социальных сетях.
Семья, друзья и коллеги проводят бойца СВО сегодня, 5 сентября. В 12 часов дня в Еланцах по адресу Ангинская 16 пройдет вынос, а в час дня траурный митинг на мемориальном комплексе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО простились в Усть-Илимском районе.