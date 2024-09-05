Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишены недвижимости в Финляндии

Хотя в документе не упоминается конкретно Россия, министр обороны Антти Хяккянен пояснил, что запрет будет касаться граждан тех стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии». При этом он уточнил, что фактически это будет касаться соседних стран. Министр пообещал, что ограничения не будут распространяться на лиц, имеющих два гражданства, где одно из них финское, а также на тех, кто имеет вид на жительство в Финляндии и постоянно проживает в стране.