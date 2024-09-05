В дни ВЭФ во Владивостоке открылась выставка шедевров Фаберже

— Для меня сегодня честь и большая радость — присутствовать на открытии. Выставка такого уровня — большая редкость не только для России, но и для лучших мировых музейных площадок. Получился настоящий музейный хит, — сказала министр культуры России Ольга Любимова. — Ценные предметы из фондов Музеев Московского кремля — не просто драгоценные изделия. Это сакральные культурные артефакты, отражающие богатую историю страны. Сюда можно приходить всей семьей как тем, кто, возможно, никогда не слышал о Фаберже, так и его поклонникам. Уверена, жители Владивостока, участники ВЭФ и туристы часами будут любоваться этими шедеврами.