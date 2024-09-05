В дни ВЭФ во Владивостоке открылась выставка шедевров Фаберже

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева открылась выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства». В восьми залах представлено более трехсот уникальных предметов из собрания Музеев Московского Кремля. Церемония открытия прошла в рамках культурной программы Восточного экономического форума.
— Для того чтобы такая огромная коллекция одного из ведущих музеев России приехала во Владивосток, одной активности со стороны музейщиков явно недостаточно. Здесь сошлись усилия всех участников развития страны и Дальнего Востока — Министерства культуры и Минвостокразвития РФ, позиция власти края и города Владивостока, меценатов, оказавших неоценимую поддержку, — подчеркнул директор Музея имени Арсеньева Виктор Шалай.
Проект познакомит жителей Дальнего Востока с творчеством великого российского ювелира Карла Фаберже — поставщика высочайшего двора, и его современников, знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модерна. Посетители смогут увидеть эксклюзивные произведения, созданные по заказам августейших особ, а также изделия для более широкого круга почитателей ювелирного искусства — украшения, аксессуары, предметы быта и столовую утварь.
— Для меня сегодня честь и большая радость — присутствовать на открытии. Выставка такого уровня — большая редкость не только для России, но и для лучших мировых музейных площадок. Получился настоящий музейный хит, — сказала министр культуры России Ольга Любимова. — Ценные предметы из фондов Музеев Московского кремля — не просто драгоценные изделия. Это сакральные культурные артефакты, отражающие богатую историю страны. Сюда можно приходить всей семьей как тем, кто, возможно, никогда не слышал о Фаберже, так и его поклонникам. Уверена, жители Владивостока, участники ВЭФ и туристы часами будут любоваться этими шедеврами.
«Эпоха Фаберже» — шестой совместный проект двух федеральных музейных институций. В экспозиции можно увидеть три из десяти хранящихся в музеях Московского Кремля пасхальных шедевров: яйцо к «300-летию Дома Романовых», яйцо с моделью Александровского дворца и «Стальное».
— Союз двух музеев очень важен и психологически, и геополитически. Это отличный опыт, когда крупнейший столичный музей не замыкается внутри собственной коллекции, а музей в регионе имеет техническую возможность принять предметы такого статуса. «Эпоха Фаберже» во Владивостоке — это тройная радость. И с точки зрения смыслов, и с точки зрения развития инфраструктуры музейных площадок, и открытости, — отметила Ольга Любимова.
Выставка продлится до середины января 2025 года.