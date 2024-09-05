Отопление в Братске дадут 5 сентября

Напомним, эфир прошел 4 сентября 2024 года. Жители города задали несколько десятков вопросов, которые пришли во время программы и после. Большую часть тем обсудили, на остальное ответят немного позже. Запись прямого эфира появится в сети сегодня, 5 сентября.