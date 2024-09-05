Отопление в Братске дадут 5 сентября

В Братске 5 сентября начался отопительный сезон. По традиции, подадут тепло сначала в учреждениях социальной сферы. Туда входят школы, детские сады и больницы. Об этом рассказал мэр города Сергей Серебренников во время прямого эфира на телеканале.
— Затем подключим квартиры к теплу. Дожди идут. Холодно в палатах больниц, в группах детских садов и классах школ, — поделился Сергей Серебренников в телеграмм-канале.
Напомним, эфир прошел 4 сентября 2024 года. Жители города задали несколько десятков вопросов, которые пришли во время программы и после. Большую часть тем обсудили, на остальное ответят немного позже. Запись прямого эфира появится в сети сегодня, 5 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 4 сентября почтили память врачей, которые погибли во время борьбы с коронавирусом.