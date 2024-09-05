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В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке

Минтруд: уровень бедности в дальневосточных регионах выше, чем в целом по России.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Мы в соответствии с параметрами, заданными президентом, очень поэтапно и целенаправленно развиваем поддержку граждан с низкими доходами, в числе которых, конечно, есть и семьи с детьми. И на Дальнем Востоке ситуация стоит еще более остро, потому что здесь эти показатели выше, чем в целом по России», — сказала Баталина на сессии «Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих» на ВЭФ.

По её словам, это является причиной того, что дальневосточная ипотека не может быть привлекательной по условиям для всех желающих. Замминистра добавила, что сегодня у 55% семей в России ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода, а у 25% семей — более 50%.

«У нас территории Дальнего Востока в большинстве своем отличаются более высокой долей граждан с низкими доходами, с доходами ниже прожиточного минимума, чем в целом по России», — добавила Баталина.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.