В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке

«Мы в соответствии с параметрами, заданными президентом, очень поэтапно и целенаправленно развиваем поддержку граждан с низкими доходами, в числе которых, конечно, есть и семьи с детьми. И на Дальнем Востоке ситуация стоит еще более остро, потому что здесь эти показатели выше, чем в целом по России», — сказала Баталина на сессии «Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих» на ВЭФ.