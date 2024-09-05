Айсен Николаев: Мы меняем форматы работы на ВЭФ

Как преодолеть энергодефицитность Дальнего Востока? Куда летят стерхи? Зачем обучать технологическому предпринимательству? Об этом и многом другом рассказал на полях Восточного экономического форума глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Айсен Сергеевич, расскажите, пожалуйста, с чем приехала Якутия на форум? Какие соглашения уже подписаны на полях ВЭФ? И еще сегодня вы презентовали интересный проект «Полет с стерхом». Что это за проект с таким романтичным названием?
Айсен Николаев: Восточный экономический форум для субъектов Дальнего Востока — это главный форум. Мы к нему заранее готовимся. Здесь как раз финализируется ряд соглашений — как финансово обязующих, так и с субъектами, различными организациями.
У нас в общей сложности будет подписано 25 соглашений на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей. При этом есть соглашения с нашими соседями, коллегами — с Хабаровским краем, Амурской областью, Чукотским автономным округом. Они касаются реализации плана действий наших субъектов по дальнейшему укреплению торгово-экономического, социального сотрудничества.
Подписаны соглашения, например, с обществом «Знание», молодежной организацией «Российские студенческие отряды». Это очень важно с точки зрения духовного, нравственного, патриотического воспитания молодежи.
Есть, конечно, и экономические. Заключено пока еще рамочное, но уже значимое для нас соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по строительству глубоководного порта Найба, который еще совсем недавно казался достаточно призрачным, больше фантазийным проектом, а сегодня уже начинает реально приобретать плоть и кровь. И мы понимаем, что для развития Северного морского пути такой глубоководный стратегический порт в Якутии обязательно нужен.
Очень важные проекты связаны с энергетикой. Энергетика вообще важна для республики. У нас есть соглашение с «РусГидро» о строительстве 73 гибридных энергокомплексов, оно уже несколько лет исполняется. Сегодня еще четыре таких энергокомплекса введено на самых удаленных территориях Якутии. Это позволяет людям улучшить качество жизни. Использование новых технологий и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономики очень важно.
Что касается «Полета стерха» — это экологический, туристический, научный проект. Стерх — уникальная, красивая птица, прекрасный журавль, который зимует на озере Поян провинции Цзянси Китайской Народной Республики, а летом прилетает к нам. Основная популяция гнездится на севере Якутии. Птицы пролетают над селом Охотский Перевоз в Томпонском районе и останавливаются в этом уникальном месте на дней десять, на две недели. Это открывает возможности для изучения стерхов, наблюдения за ними туристов, воспитания детей на примерах природы, креативной индустрии. В целом прекрасный проект. Он, на мой взгляд, позволит популяризовать эту прекрасную птицу, историю сохранения популяции и, конечно же, прививать любовь к природе.
Вы возглавили комиссию Госсовета по направлению «Энергетика». Какой план действий наметили для себя? Как будут учтены в этой работе интересы Якутии?
Айсен Николаев: Это огромная ответственность. Комиссия Госсовета по энергетике — одна из важнейших, потому что от надежного электроснабжения, от работы энергетики, от работы предприятий, связанных с топливно-энергетическим комплексом, зависит жизнь каждого человека и жизнь страны в целом. И мы, как комиссия Госсовета, которая выражает интересы всех регионов, должны очень четко следить за балансом интересов и за тем, чтобы были приняты правильные решения в интересах всей страны и чтобы отдельные регионы при тех или иных изменениях в системе энергоснабжения, при строительстве объектов, изменениях в нормативных документах не пострадали, а наоборот — получали пользу.
Большой объем работы проделан предыдущим руководителем нашей комиссии, ныне министром энергетики Сергеем Цивилевым. И мы с ним провели мероприятие в новом формате во время ВЭФа — первое совместное заседание Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, комиссии Госсовета как раз по вопросам новой энергетики Дальнего Востока. Обсуждали, как развивать ее дальше, какие проблемы сегодня существуют в электросетевом хозяйстве, системе электроснабжения, электрогенерации, какие вызовы перед нами стоят и как мы будем на них отвечать. Я считаю, что это очень правильно — проводить такие встречи не в формате узкого, закрытого совещания, а открыто, с широким участием руководителей. Были руководители крупнейших энергетических компаний страны, министерств, субъектов РФ, представители администрации президента, предприятий, связанных с энергетикой, эксперты от науки. В открытом режиме обсудили далеко не простые проблемы.
Я уверен, что окончательные решения, которые мы выработаем, будут в дальнейшем учитываться министерствами, ведомствами, правительством страны для того, чтобы развитие энергетики Дальнего Востока шло опережающими темпами. Сегодня ведь, к сожалению, получается так, что быстрому росту экономики Дальнего Востока слабое развитие электроэнергетики уже становится тормозом.
Энергетика Дальнего Востока, и Якутии в том числе, была сформирована, исходя из потребностей экономики Советского Союза 1970−80-х годов. В 1990-е и нулевые годы казалось, что мощностей выше крыши, избыточно, дефицита энергии здесь не будет никогда. В прошлом десятилетии люди уже стали об этом задумываться. Начали что-то строить, по крайней мере, на замену выбывающих мощностей. Но сейчас мы реально пришли к тому, что макрорегион целом и Якутия в частности уже энергодефицитны. И эту ситуацию надо срочно разрешать, иначе недостаток электричества помешает реализации многих инвестпроектов.
И слава Богу, что президентом уже принят ряд решений, которые недостаток электрогенерации помогут ликвидировать, будет строиться опережающий объем энергетических мощностей.
В июле Якутия в восьмой раз провела международные спортивные игры «Дети Азии». По каким еще направлениям республика наиболее активно развивает международное сотрудничество со странами Азии?
Айсен Николаев: Игры «Дети Азии» — это бренд уже не только Якутии, но и всей нашей страны. Восьмые спортивные игры «Дети Азии», которые прошли в Якутске, оказались самыми крупными в мире международными соревнованиями для детей на уровне национальных сборных.
Несмотря на противодействие ряда западных стран, нам удалось такое серьезное, хорошее мероприятие провести. Это показатель того, что азиатские страны во многом не политизируют отношения, они выступают за дружбу и сотрудничество, видят в России очень надежного, честного, хорошего партнера.
И, конечно, сегодня Якутия, как составная часть нашей великой страны, тоже делает все для того, чтобы укреплять торгово-экономические и культурные связи со странами Азии. В этом году мы неплохо продвинулись в части взаимоотношений с Казахстаном. У нас значительно вырос товарооборот. Но, кроме торговли, мы налаживаем гуманитарные связи: с большим успехом в Астане, в Алматы прошли Дни Республики Саха (Якутия) в Казахстане. И мы будем продолжать это сотрудничество.
У нас традиционно очень добрые и хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. По многим направлениям мы активно сотрудничаем. Китай является главным внешнеторговым партнером как России в целом, так и Якутии.
Для нас очень интересно дальнейшее развитие сотрудничества с Индией. На полях ВЭФ я в очередной раз встречался с послом Индии в РФ Винаем Кумаром, у которого есть конкретные предложения по ряду направлений, что для нас было приятным сюрпризом. Например, речь идет об участии в проектах по лесопереработке, о дальнейшей реализации проектов по развитию ювелирной промышленности в Якутии. Учитывая наши традиционно хорошие связи с Индией в сфере обработки алмазов, я уверен, что эти проекты можно реализовать.
Планов у нас много, будем действовать.
В этом году отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Как модернизация Восточного полигона отражается на социально-экономическом развитии Якутии?
Айсен Николаев: Восточный полигон крайне важен для страны в рамках разворота на Восток. И важен для быстрорастущей экономики Якутии, которая растет темпами, никогда ранее у нас не наблюдавшимися, одними из самых высоких в России.
Нам завозить нужно много. И железная дорога — единственная возможность для вывоза нашей продукции. А каждый миллион тонн, который перевозит РЖД, — это дополнительные поступления в бюджеты самых разных уровней.
Модернизация Восточного полигона — это развитие инвестиционных проектов, новые рабочие места, новая жизнь поселков и городов. Поэтому мы крайне заинтересованы в его развитии и постоянно поддерживаем в этом РЖД.
Вместе с тем ряд наших компаний, чтобы не зависеть от забитых путей Восточного полигона, уже строят свои железные дороги. В частности, компания «Эльга» заканчивает строительство дороги протяженностью почти 600 километров с выходом с месторождения Эльга в Якутии на побережье Охотского моря в Хабаровском крае и сооружением глубоководного порта на 50 миллионов тонн. Крупнейший даже по мировым меркам проект реализуется полностью на частные инвестиции. Я достаточно часто бываю на Эльге, знаком с этим проектом с самого его начала. Просто диву даешься, когда видишь, как буквально за несколько лет люди изменили огромную территорию в рамках реализации этого мощнейшего проекта.
В ходе визита в Якутию Владимира Путина в июле этого года вы представили президенту проект межвузовского кампуса в Якутске. В чем особенности этого кампуса и что он даст республике?
Айсен Николаев: Для развития Якутии очень важно качественное образование. И с этой точки зрения создание межвузовского кампуса — один из наших приоритетов. При этом мы его не делаем просто стандартным кластером, где будут новые факультеты для уже существующих учебных дисциплин или современные общежития. Мы его создаем как место, где студенты разных вузов, разных факультетов будут на стыке различных дисциплин получать новые навыки и специальности.
Там расположатся Северо-Восточный федеральный университет с рядом новых направлений и Арктический государственный институт культуры и искусства, который мы хотим постепенно превратить в университет креативных технологий. И тогда на стыке креативных технологий и естественных наук, я уверен, мы сможем много сделать для того, чтобы в Якутии возросла креативность экономики в целом.
Я считаю, что в России на уровне как высшего, так и среднеспециального и среднего образования мы пока недостаточно даем ребятам знаний по технологическому предпринимательству. Мы их обучаем, даем им прекрасные знания, умения мыслить, делать открытия, создавать приборы. Но как это встроить в сегодняшние реалии, в экономику, как на этом зарабатывать и им, и предприятиям, и республике, и стране, этому, к сожалению, не учим. Не учим выстраивать цепочки, выстраивать экосистемы. И мы хотим в нашем международном кампусе даже университет создать, который бы давал возможность получать навыки технологического предпринимательства. Это очень важно для будущего страны в целом.
И я эту идею президенту презентовал, а наши ребята рассказали о достижениях креативной экономики республики. Президенту это очень понравилось, были даны соответствующие поручения. На полях ВЭФ я встречался с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, который одобрил наши подходы. Мы вместе с нашими вузами подготовим заявку. И, я уверен, кампус в Якутии появится.