Айсен Николаев: Мы меняем форматы работы на ВЭФ

Большой объем работы проделан предыдущим руководителем нашей комиссии, ныне министром энергетики Сергеем Цивилевым. И мы с ним провели мероприятие в новом формате во время ВЭФа — первое совместное заседание Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, комиссии Госсовета как раз по вопросам новой энергетики Дальнего Востока. Обсуждали, как развивать ее дальше, какие проблемы сегодня существуют в электросетевом хозяйстве, системе электроснабжения, электрогенерации, какие вызовы перед нами стоят и как мы будем на них отвечать. Я считаю, что это очень правильно — проводить такие встречи не в формате узкого, закрытого совещания, а открыто, с широким участием руководителей. Были руководители крупнейших энергетических компаний страны, министерств, субъектов РФ, представители администрации президента, предприятий, связанных с энергетикой, эксперты от науки. В открытом режиме обсудили далеко не простые проблемы.