Омский «Авангард» начал сезон дома с победы над «Сибирью»

Однако больше минуты в атаке у них особо ничего не получалось. И когда до выхода пятого хоккеиста гостей оставалась всего одна секунда, их заключительная комбинация удалась. По центру отлично бросил Илья Рейнгардт после довольно длинной распасовки и был точен. Пасовали ему тут все те же Галиев и Шарипзянов.