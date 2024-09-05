Омский «Авангард» начал сезон дома с победы над «Сибирью»

Вчера хоккеисты «Авангарда» сыграли дома свой первый матч сезона, их соперником была «Сибирь».
Наша команда вела в счете 1:0, в итоге же победила 2:1. В первом периоде случился всего один гол. Омичи не смотрелись явно уж превосходящими соперника, к тому же обеим сторонам мешало качество льда — шайба скакала на нем совершенно непредсказуемо и нелогично. Естественно, это отражалось на качестве передач.
Первое большинство случилось у гостей, омичи в нем выстояли. В течение этого отрезка их голкипер Павел Хомченко сделал как минимум два шикарных сейва.
Ну, а когда на 14-й минуте «ястребы» сами получили большинство, то уже забили. С передач Николишина и Шарипзянова отлично зарядил со средней дистанции Станислав Галиев.
Во втором периоде новосибирцы показали, что не готовы так просто сдаваться. На 28-й минуте встречи у них забил Георгий Белоусов — счет сравнялся. Далее до перерыва голов больше не было, в концовке хозяева сыграли в большинстве, но в нем омичей подводили неточные передачи. Поэтому вполне логично, что «Авангард» здесь так и не забросил.
В третьем периоде при примерно равной игре гола все не было и не было. На 51-й минуте игрок «Сибири» Павел Гоголев в довольно безобидной ситуации заработал двухминутный штраф, и для «ястребов» это был шанс.
Однако больше минуты в атаке у них особо ничего не получалось. И когда до выхода пятого хоккеиста гостей оставалась всего одна секунда, их заключительная комбинация удалась. По центру отлично бросил Илья Рейнгардт после довольно длинной распасовки и был точен. Пасовали ему тут все те же Галиев и Шарипзянов.
В оставшееся время «Авангард» одновременно и продолжал атаковать, и успешно удерживал счет. За 1 минуту 52 секунды до сирены «Сибирь» взяла таймаут, а затем заменила вратаря на шестого полевого.
В этом отрезке было опасно. Но это гостям не помогло, а последние секунды успешно «убил» с шайбой наш игрок в зоне соперника, в углу, быстро убежавший туда. Итого 2:1 — первая победа в первом же матче нового сезона.
Далее «Авангард» 6 сентября сыграет с «Нефтехимиком» и также дома.