Мастера Иркутска стали финалистами конкурса «Туристический сувенир»

В Абакане огласили итоги окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Мастера областного центра представили свои изделия, 25 из них одержали победу. Теперь им предстоит пройти финал конкурса, который состоится в Перми с 4 по 7 декабря. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Среди победителей в разных номинациях такие работы, как печатные пряники «Байкал» и «Бабр», раскраска «Бабр», серия магнитов «Музей Тальцы». Линейка сувениров «Байкальский лед», закладки для книг и блокнотов из трав и цветов, комплект украшений «Клубничка Байкальская». А также картины на камне, ювелирные изделия, календари и другая продукция, — рассказали в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.
Всего на участие в конкурсе подали 526 работ из девяти регионов Сибирского федерального округа. Соревновались как авторы, так и производители туристических сувениров. В финал попало 380 изделий. Среди победителей, которые представляли Приангарье, оказались мастера из Иркутска и региона, Союз мастеров народного искусства «Оникс», Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов, а также творческие мастерские «ИДЕЯ», «Время Байкала» и «Ромашка».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в слете активистов Движение Первых участвует 150 учеников и преподавателей с Иркутской области.