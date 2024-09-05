Мастера Иркутска стали финалистами конкурса «Туристический сувенир»

— Среди победителей в разных номинациях такие работы, как печатные пряники «Байкал» и «Бабр», раскраска «Бабр», серия магнитов «Музей Тальцы». Линейка сувениров «Байкальский лед», закладки для книг и блокнотов из трав и цветов, комплект украшений «Клубничка Байкальская». А также картины на камне, ювелирные изделия, календари и другая продукция, — рассказали в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.