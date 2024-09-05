Холодный и дождливый четверг будет на Южном Урале

В четверг, 5 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов. Ветер северный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер северный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 5 сентября, у Ефрема, Иоанна, Иринея, Николая и Павла.
Между прочим, 5 сентября 2024 года отмечают день Лупа Брусничника. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя лениться. Тому, кто поздно встанет с постели, грозят бедность и болезни.