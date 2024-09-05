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Холодный и дождливый четверг будет на Южном Урале

В четверг, 5 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 767 мм рт. ст. +19°

В четверг, 5 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов. Ветер северный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер северный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 сентября, у Ефрема, Иоанна, Иринея, Николая и Павла.

Между прочим, 5 сентября 2024 года отмечают день Лупа Брусничника. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя лениться. Тому, кто поздно встанет с постели, грозят бедность и болезни.