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Приметы на день Лупа Брусничника: что нельзя делать 5 сентября 2024 года

В четверг, 5 сентября, вспоминают мученика Луппа.

В четверг, 5 сентября, вспоминают мученика Луппа. Народный праздник называется «день Лупа Брусничника», так как к этому времени созревает брусника.

Что можно делать 5 сентября:

  • в этот день собирали бруснику. Ее можно было замочить и сдлеать из нее сладости на зиму;
  • помимо ягод брусники брали также листья и корни — они могут использоваться как противовоспалительное средство;

Что нельзя делать 5 сентября:

  • подстригать волосы;
  • покупать, а также дарить украшения;
  • наступать в грязь;
  • одалживать деньги;

Народные приметы:

  • заморозки наступили — зима ранняя будет;
  • теплая погода — такая же будет до конца сентября.