Приметы на день Лупа Брусничника: что нельзя делать 5 сентября 2024 года

В четверг, 5 сентября, вспоминают мученика Луппа. Народный праздник называется «день Лупа Брусничника», так как к этому времени созревает брусника.
Что можно делать 5 сентября:
- в этот день собирали бруснику. Ее можно было замочить и сдлеать из нее сладости на зиму;
- помимо ягод брусники брали также листья и корни — они могут использоваться как противовоспалительное средство;
Что нельзя делать 5 сентября:
- подстригать волосы;
- покупать, а также дарить украшения;
- наступать в грязь;
- одалживать деньги;
Народные приметы:
- заморозки наступили — зима ранняя будет;
- теплая погода — такая же будет до конца сентября.