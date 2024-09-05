В омской школе на третий день занятий обрушилась штукатурка с потолка

«Никто из учеников, персонала школы не пострадал. Раздевалка закрыта, класс расположенный над ней, также выведен из учебного процесса. Будет произведено инструментальное обследование данного участка потолка. Подчеркнем, школа 1957 года постройки, в программу капремонта включена на 2026 год. Если понадобится перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы», — сообщили в администрации города.