Бразилия переживает рекордную засуху

В населенных пунктах с общим количеством жителей в 13 миллионов человек уже более 100 дней подряд не было дождей. Тревоги добавляют и пожары — с возгораниями борются в 25 из 26 штатов Бразилии. В Федеральном округе огонь уже уничтожил 40% лесов, окружающих столичный город Бразилиа, где пожарные продолжают борьбу со стихией, приближающейся к жилым домам. Всего по стране зафиксировано более девяти тысяч крупных возгораний.