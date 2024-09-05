Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в РФ

«Еще в 2022 году, когда это было описано первый раз, мы сделали свою моно тест-систему на оспу обезьян. Она есть во всех наших точках по всей стране, запасы поддерживаются, при необходимости проводится диагностика. Алгоритмы работают», — объяснила она.