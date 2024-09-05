В полиции рассказали о драке на избирательном участке в Иркутске

В Иркутске правоохранители проверили информацию о якобы драке, про которую заявили авторы одного из телеграмм-каналов. Сообщалось, что конфликт произошел в помещении территориальной избирательной комиссии, где проводили досрочное голосование. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.