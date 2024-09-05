Источник: кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма «Вызов»

Источник «Газеты.Ru» из ракетно-космической отрасли рассказал, что так и не летавшему в космос члену отряда космонавтов Андрею Бабкину предложили написать заявление на увольнение с летной должности в отряде космонавтов. Это значит, что пропустивший свой полет из-за фильма «Вызов» кандидат так никогда и не станет космонавтом. Эту информацию подтвердил эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец. «Газета.Ru» разбиралась сколько стоит подготовка космонавта в России по сравнению с бюджетом фильма «Вызов», в чем причина отбраковки кандидата, всю жизнь готовившегося к полету, и почему все космонавты упорно молчат о том, что происходит в ЦПК.