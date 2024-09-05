Второй «Джокер» с Хоакином Фениксом получил неоднозначные отзывы

На Венецианском кинофестивале 4 сентября состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. «Известия» послушали, что о фильме на пресс-конференции рассказали его создатели, и почитали, что думает индустрия.