Второй «Джокер» с Хоакином Фениксом получил неоднозначные отзывы

На Венецианском кинофестивале 4 сентября состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. «Известия» послушали, что о фильме на пресс-конференции рассказали его создатели, и почитали, что думает индустрия.
Первая часть о предыстории суперзлодея пять лет возглавляла топ самых кассовых фильмов с рейтингом R. Однако второй «Джокер» получил смешанные отзывы, несмотря на оригинальное решение включить в фильм песни.
Индустрия отмечает работу Хоакина Феникса, Леди Гаги, а также Брэндана Глисона, словно рожденного для ролей тюремных надзирателей, но ругает за чрезмерную осторожность в попытке избежать назревания любого скандала.
Оуэн Глейберман из Variety назвал «Безумие на двоих» довольно неуклюжим и приземленным музыкальным сиквелом. Критик отметил смелую концепцию фильма, которая на стадии исполнения растеряла свой напор.
«Джокер: Безумие на двоих» может быть амбициозным и внешне возмутительным, но в основном это слишком осторожный сиквел", — добавил он.
Ругают картину и за то, что все 2 часа 18 минут на экране практически ничего не происходит. Отмечалось, что мюзикл больше похож на процедуральную драму, пропитанную клаустрофобией.
Несмотря на всю критику из Венеции, «Безумие на двоих», предположительно, соберет миллионы зрителей у экранов кинотеатров. В России продолжение «Джокера» также станет одной из главных новинок сезона.
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Потерял вес: сиквел «Джокера» получился беззубым, а не безумным.