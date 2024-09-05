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Из Омска стартует первый железнодорожный туристический круиз по Сибири

Путешественники посетят 8 сибирских городов.

Источник: Комсомольская правда

9 сентября из Омска стартует первый межрегиональный железнодорожный туристический круиз по Сибирским городам.

В первом, пока еще презентационном туре примут участие порядка 130 экскурсантов. Комфортабельный туристический поезд отправится с первого пути железнодорожного вокзала. Перед этим участники посетят Омскую крепость и парк развлечений «Вокруг света», побывают на автобусных экскурсиях по городу.

Маршрут туристического поезда пройдет по восьми сибирским городам: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.

Как отметили в министерстве культуры Омской области, за одну поездку туристы познакомятся со всем многообразием Сибири. Посетят ключевые социальные и культурные объекты, природные достопримечательности, прикоснутся к самобытной культуре коренных народов.

К примеру, участники тура посетят Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк имени Р. А. Шило, курорт «Манжерок», поднимутся на гору Малая Синюха.

Для массового посещения круиз будет доступен в следующем году.