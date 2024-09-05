Проверку начали после слов певицы Mia Boyka о девочке-квадроберше

Полиция проводит проверку после выступления певицы Mia Boyka в городе Надыме (ЯНАО), после того как мать восьмилетней квадроберши Мари-Анны написала заявление, обвинив звезду в публичном оскорблении ребенка во время концерта.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили «Известиям» в УМВД России по ЯНАО.
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов в беседе с «Известиями» отметил, что если правоохранительные органы квалифицируют случившееся как оскорбление, то певице может грозить штраф.
«С одной стороны, оскорбление личности, в том числе в форме шутки, может быть квалифицировано как административное правонарушение по ст. 5.61 КоАП РФ с наложением штрафа в размере до 10 тыс. рублей, однако спорным можно назвать вопрос о том, было ли в действительности оскорбление в понимании закона в данном случае», — объяснил эксперт.
Скандал начался после того, как певица во время одного из выступлений пригласила девочку на сцену. Мари-Анна была в маске кошки. Певица спросила у несовершеннолетней: «Ты квадробер, не дай бог?» Mia Boyka также поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».
Квадробинг — это новое движение, в котором несовершеннолетние переодеваются в животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках.
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Недетская обида: семья девочки-квадробера требует извинений от Мии Бойки.