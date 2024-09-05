На открытии «Авангардом» сезона КХЛ побывал Роман Костомаров

Вчера на домашней арене «Авангард» сыграл свой первый матч в новом сезоне КХЛ. Противниками омичей стал новосибирский клуб «Сибирь».
В числе преданных болельщиков «Авангарда» матч посетил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
«Открыли сезон домашней победой. При полных трибунах! Удалось встретиться с олимпийским чемпионом с железным характером — Романом Костомаровым, который посетил наш матч», — рассказал в своем телеграм-канале гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
В прошлом году олимпийский чемпион столкнулся с серьезнами проблемами со здоровьем, перенес несколько операций. Сейчас Роман Костомаров является амбассадором благотворительной программы «Доброфон». В Омске он не только посмотрел игру «Авангарда», но и анонсировал футбольный матч, в ктором собирается участвовать.
Напомним, «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.