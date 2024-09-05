На открытии «Авангардом» сезона КХЛ побывал Роман Костомаров

В прошлом году олимпийский чемпион столкнулся с серьезнами проблемами со здоровьем, перенес несколько операций. Сейчас Роман Костомаров является амбассадором благотворительной программы «Доброфон». В Омске он не только посмотрел игру «Авангарда», но и анонсировал футбольный матч, в ктором собирается участвовать.