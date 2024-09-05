В Перми возник транспортный коллапс из-за ремонта дорог и перекрытий

Коллапс с транспортом возник в Перми из-за ремонта и перекрытий дорог утром 5 сентября, сообщили сайту perm.aif.ru возмущённые пермяки.
Как сообщили perm.aif.ru жители Индустриального района, утром 5 сентября в краевой столице вновь возникла большая пробка по направлению в центр. Движение затруднилось на шоссе Космонавтов от остановки «Больничный городок». «Дорога от “Больничного городка” до улицы Малкова стала целым испытанием. Автобусы и автомобили почти не двигались», — рассказывают пермяки.
По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на шоссе Космонавтов, улице Советской Армии и улице Малкова отмечено красным цветом. Пробка на шоссе растянулась от улицы Братьев Игнатовых до участка строительства новой развязки. Жители Индустриального района отмечают, что после начала активного ремонта дорог, добраться вовремя до центра стало гораздо тяжелее.
«Власти плохо просчитали логистику. Из-за двух параллельных ремонтов (и ещё третьего — трамвайных путей) жители Индустриального района вынуждены терпеть ежедневные муки во время дороги на работу», — поделилась perm.aif.ru пермячка Евдокия.
Напомним, в 2024 году в Перми начался активный ремонт нескольких участков дороги, которые связывают Индустриальный район и центр краевой столицы. Изменения движения произошли на время работ на улице Локомотивной, строительства новой большой развязки на шоссе Космонавтов и реконструкции с расширением улицы Карпинского. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что после полного перекрытия Карпинского в районе Пермь-Экспо маршрут сразу нескольких автобусов стал продолжительней.