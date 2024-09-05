В Перми возник транспортный коллапс из-за ремонта дорог и перекрытий

Напомним, в 2024 году в Перми начался активный ремонт нескольких участков дороги, которые связывают Индустриальный район и центр краевой столицы. Изменения движения произошли на время работ на улице Локомотивной, строительства новой большой развязки на шоссе Космонавтов и реконструкции с расширением улицы Карпинского. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что после полного перекрытия Карпинского в районе Пермь-Экспо маршрут сразу нескольких автобусов стал продолжительней.