В новогодние праздники самарцы будут отдыхать 11 дней

Стало известно, как будут отдыхать в новогодние праздники самарцы и все россияне, которые работают на пятидневке. Соответствующие предложения были опубликованы министерством труда и социальной защиты РФ. Впоследствии они лягут в основу постановления правительства страны.
Новогодние праздничные дни начнутся с воскресенья, 29 декабря. Субботний выходной с 28 декабря планируют перенести на понедельник, 30 декабря. Таким образом, длинным выходным дням будет предшествовать длинная шестидневная рабочая неделя.
31 декабря также будет выходным. Кроме того, минтруд РФ предлагает сделать нерабочими дни с 1 по 8 января, это будет сделано за счет переноса выходных с других дат. Таким образом, праздничные дни в новогодние праздники продлятся 11 дней.