Виталий Хоценко: «Завершаем работы по ремонту участка дороги Таврическое—Карповка»

В Таврическом районе Омской области заканчивается ремонт автомобильной дороги. Дорожный объект протяженностью 2, 7 км готов уже на 90 процентов. Работы ведутся от районного поселка Таврическое в сторону деревни Карповка.
«Завершаем ремонт участка дороги Таврическое — Карповка в Таврическом районе. Обновляем трассу благодаря президентскому национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройСервис». Дорожные рабочие сняли старое изношенное дорожное полотно, устранили неровности, провели укрепление основания методом холодной регенерации. Также на дороге уже установлены новые опоры линии электроосвещения.
Сейчас работы по укладке асфальтобетонного покрытия вышли на завершающую стадию. Осталось укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести дорожную разметку.
Ремонт межпоселковой трассы осуществляется в рамках плана работ на 2024 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».