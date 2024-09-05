Неделя закончится без дождей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в пятницу, 6 сентября, синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» не прогнозируют опасные метеоявления. В регионе практически не будет дождей, небольшие осадки стоит ждать в центре и сильные — на севере. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице существенных осадков не ожидается. Ночью 10−12 градусов, днем — на десять градусов теплее. Ветер западный, от пяти до 14 метров в секунду с порывами до 15−18 метров в секунду.
На юге также без существенных осадков. Ночью от семи до 12 градусов, днем — от 21 до 26. Ветер юго-западный, от пяти до 14 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края кратковременный дождь пройдет днем в Комсомольском, Амурском и Верхнебуреинском районах, в остальном — без существенных осадков. Ночью 5−12 градусов, днем — 17−24. Ветер юго-западный, до 15−20 метров в секунду.
На севере преимущественно кратковременные дожди, в Охотском районе — сильные. Ночью от четырех до 12 градусов, днем от восьми до 22. Ветер различных направлений от шести до 14 метров в секунду. На Охотском побережье порывы достигнут 21 метра в секунду.