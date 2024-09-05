Оранжереи «Аптекарского огорода» в Москве временно закроют для посещения

В сообщении добавляется, что 14 сентября в ботсаду откроется выставка самых гигантских тыкв, кабачков, арбузов и других даров природы со всей страны. В этот же день здесь пройдет большой праздник винограда, организованный Московским клубом виноградарей и виноделов. Посетители смогут оценить и продегустировать свыше 100 столовых и технических сортов, предназначенных для производства вина. Все представленные сорта выращены в Подмосковье.