Оранжереи «Аптекарского огорода» в Москве временно закроют для посещения

«С 9 по 13 сентября включительно оранжерейный комплекс в “Аптекарском огороде” будет закрыт для посещения в рамках ежегодной обработки от вредителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что территория под открытым небом останется доступна для посещения.
В сообщении добавляется, что 14 сентября в ботсаду откроется выставка самых гигантских тыкв, кабачков, арбузов и других даров природы со всей страны. В этот же день здесь пройдет большой праздник винограда, организованный Московским клубом виноградарей и виноделов. Посетители смогут оценить и продегустировать свыше 100 столовых и технических сортов, предназначенных для производства вина. Все представленные сорта выращены в Подмосковье.