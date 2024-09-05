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Оранжереи «Аптекарского огорода» в Москве временно закроют для посещения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оранжерейный комплекс ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в Москве закроют для посещения с 9 по 13 сентября для обработки от вредителей, сообщается в Telegram-канале ботсада.

Источник: Аптекарский огород МГУ

«С 9 по 13 сентября включительно оранжерейный комплекс в “Аптекарском огороде” будет закрыт для посещения в рамках ежегодной обработки от вредителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что территория под открытым небом останется доступна для посещения.

В сообщении добавляется, что 14 сентября в ботсаду откроется выставка самых гигантских тыкв, кабачков, арбузов и других даров природы со всей страны. В этот же день здесь пройдет большой праздник винограда, организованный Московским клубом виноградарей и виноделов. Посетители смогут оценить и продегустировать свыше 100 столовых и технических сортов, предназначенных для производства вина. Все представленные сорта выращены в Подмосковье.

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