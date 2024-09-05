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Правнук Фёдора Михайловича Достоевского умер в Петербурге в возрасте 79 лет

Дмитрий Андреевич родился в 1945 году, до пенсии работал водителем трамвая и имел 22 специальности в трудовой книжке.

В Петербурге скончался правнук выдающегося русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского — Дмитрий Андреевич Достоевский. Он умер 4 сентября в возрасте 79 лет. Об этом на его страничке ВКонтакте накануне сообщили его родственники.

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — пишут они.

Напомним, Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. За свою жизнь он успел поработать в разных сферах, имея 22 специальности в трудовой книжке. Он водил трамвай (кстати, как рассказывал сам Дмитрий Андреевич spb.aif.ru, первый его маршрут, № 34, проходил по местам Достоевского), хотел стать и кинорежиссёром и дизайнером, наносил алмазные грани на хрустальные вазы. Также увлекался радиотехникой, собирал приёмники и многое другое.

«Высшего образования не получил, но не жалею. Сегодня в любой ситуации, любом обществе чувствую себя своим, никого не чураюсь. Федор Михайлович тоже по профессии был инженером-топографом, но через полгода подал в отставку, начал писать и жить литературным трудом. Видимо, жажда перемен сидит у нас в крови», — говорил он.

Дмитрий Достоевский жил в маленькой квартирке у станции метро «Кировский завод». После завершения трудовой деятельности активно вёл социальные сети. У него остались сын, внук и внучки. В год 200-летия его знаменитого предка корреспондент spb.aif.ru встретился с правнуком великого писателя — интервью с ним можно прочитать в материале spb.aif.ru.

«После смерти Ф. М. Достоевского Толстой писал: Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Точно такие чувства испытываю и я после новости об уходе Дмитрия Андреевича. Примите мои соболезнования», — пишут на его страничке подписчики. spb.aif.ru присоединяется к соболезнованиям.

Напомним, предок Дмитрия Достоевского, классик русской литературы, писатель и мыслитель Фёдор Михайлович Достоевский, родился в Москве 11 ноября 1821 года, а умер в Петербурге 28 января 1881 года.