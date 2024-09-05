Правнук Фёдора Михайловича Достоевского умер в Петербурге в возрасте 79 лет

«После смерти Ф. М. Достоевского Толстой писал: Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Точно такие чувства испытываю и я после новости об уходе Дмитрия Андреевича. Примите мои соболезнования», — пишут на его страничке подписчики. spb.aif.ru присоединяется к соболезнованиям.