В Черемховском районе реализуется закон об инвестиционном налоговом вычете

Так, по словам директора Саянского КДЦ Елены Морец, на полученные средства будут куплены микрофоны, микшерный пульт и колонки. Все это понадобится вокальному клубу «Боярыня» для выступлений. Появится у КДЦ и возможность обновить мебель, ведь в помещениях центра работает несколько детских кружков декоративно-прикладного творчества.