В Черемховском районе реализуется закон об инвестиционном налоговом вычете

Руководители культурно-досуговых центров сел Саянское, Зерновое и Бельск получили сертификаты на получение средств, выделяемых в рамках областного закона об инвестиционном налоговом вычете для бизнеса. Их вручил председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников. Полученное финансирование планируется направить на приобретение нового оборудования.
Так, по словам директора Саянского КДЦ Елены Морец, на полученные средства будут куплены микрофоны, микшерный пульт и колонки. Все это понадобится вокальному клубу «Боярыня» для выступлений. Появится у КДЦ и возможность обновить мебель, ведь в помещениях центра работает несколько детских кружков декоративно-прикладного творчества.
В Бельском культурно-досуговом центре хотят провести небольшой ремонт (поставить новые двери) и купить компьютеры для будущей модельной библиотеки. А в Зерновом также рассчитывают обновить звуковое оборудование. Кстати, подобную аппаратуру уже закупили в Дом культуры села Узкий Луг — и также по областному закону об инвестиционном налоговом вычете.
На церемонии подписания соглашений и вручения сертификатов, Александр Ведерников отметил: Черемховский район активно пользуется доступным механизмом для поддержки учреждений культуры.
— Уже четыре культурно-досуговых центра получили средства на развитие в рамках закона, принятого по инициативе депутатов Законодательного Собрания. Мы видим, что социально ориентированный бизнес стал активно участвовать в реализации этого достаточно нового механизма.
Соответствующий закон позволяет предприятиям часть налога на прибыль направлять не в областной бюджет, а передавать в виде пожертвований местным учреждениям культуры.