В Екатеринбурге Андрей Злоказов высказался о выплатах за годы брака

— У нас в регионе очень хорошая традиция с 2010 года — награждение пар, проживших вместе 50 лет и воспитавших детей, — сказал министр в эфире «ОТВ-Екатеринбург». — К счастью, количество браков больше в нашем регионе, чем разводов.