В Екатеринбурге Андрей Злоказов высказался о выплатах за годы брака

В Госдуме предложили выплачивать по 20 тысяч рублей за 20 лет брака с прибавкой пяти тысяч за каждые дополнительные пять лет супружества. Инициативу прокомментировал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
— У нас в регионе очень хорошая традиция с 2010 года — награждение пар, проживших вместе 50 лет и воспитавших детей, — сказал министр в эфире «ОТВ-Екатеринбург». — К счастью, количество браков больше в нашем регионе, чем разводов.
На данный момент в Свердловской области пары, прожившие в браке 50 лет и воспитывающие детей, награждаются знаком отличия «Совет да любовь». За это супругам единовременно выплачивается по пять тысяч рублей. Знаком отличия в регионе уже награждены 70 тысяч пар.
— Мы должны сформировать традиции, продвигать, говорить о том, какие у нас есть замечательные пары, какие есть династии, — добавил Андрей Злоказов.