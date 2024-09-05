Умер археолог из Иркутска Николай Савельев

В Иркутске 4 сентября умер известный археолог, кандидат исторических наук, сотрудник НИЦ «Байкальский регион» Николай Савельев. Ему было 79 лет. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского государственного университета.
«Спектр научных интересов Николая Савельева был широк — от мезолита до бронзового века, но основными темами являлись неолитоведение Байкальской Сибири и история иркутской школы и в целом сибирской археологии. Его экспедиционные исследования в основном были связаны с Иркутской областью, побережьем озера Байкал и Канской лесостепью», — рассказали АиФ-Иркутск в центре.
Николай Савельев окончил исторический факультет ИГУ. Затем защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неолит юга Средней Сибири: история основных идей и современное состояние проблемы». С 1965 года начал работать на историческом факультете университета. В 1967 году уже стал руководителем археологических раскопок в устье реки Уляхи. Затем работал заведующим лаборатории археологии при кафедре всеобщей истории. После этого Николай Савельев стал доцентом кафедры археологии, этнологии и истории древнего мира на историческом факультете госуниверситета.
За время работы Николай Савельев открыл уникальные многослойные поселения. Также важные результаты были получены на объектах Горелый Лес и Усть-Хайта на реках Белой, Казачка, Кан, Бугульдейка II на западном побережье Байкала.