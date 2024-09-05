Умер археолог из Иркутска Николай Савельев

Николай Савельев окончил исторический факультет ИГУ. Затем защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неолит юга Средней Сибири: история основных идей и современное состояние проблемы». С 1965 года начал работать на историческом факультете университета. В 1967 году уже стал руководителем археологических раскопок в устье реки Уляхи. Затем работал заведующим лаборатории археологии при кафедре всеобщей истории. После этого Николай Савельев стал доцентом кафедры археологии, этнологии и истории древнего мира на историческом факультете госуниверситета.