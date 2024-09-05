В третий раз спасатели МАСС откачивают воду в ЖК «Лето» в Новосибирске

В четверг, 5 сентября 2024, сотрудники «Служба аварийно-спасательных работ Новосибирска» приехали в третий раз откачивать воду с утонувшей дороги в ЖК «Лето» на Юго-Западном жилмассиве.
Работа продолжается по поручению глава города Максима Кудрявцева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, 3 и 4 сентября дорогу к жилищному комплексу сильно затопил ливень — пешеходы не могут пройти, а машины проехать. Оба дня сотрудники МАСС откачивали воду. С дороги в карьер слили 1,2 тысячи кубометров.
5 сентября работы на улице Севостьянова, 7 пришлось продолжить.
«Как сообщили спасатели, в настоящий момент специалисты и спецтехника готовятся к третьему заходу», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.