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В третий раз спасатели МАСС откачивают воду в ЖК «Лето» в Новосибирске

Такое поручение дал мэр города Максим Кудрявцев.

В четверг, 5 сентября 2024, сотрудники «Служба аварийно-спасательных работ Новосибирска» приехали в третий раз откачивать воду с утонувшей дороги в ЖК «Лето» на Юго-Западном жилмассиве.

Работа продолжается по поручению глава города Максима Кудрявцева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 3 и 4 сентября дорогу к жилищному комплексу сильно затопил ливень — пешеходы не могут пройти, а машины проехать. Оба дня сотрудники МАСС откачивали воду. С дороги в карьер слили 1,2 тысячи кубометров.

5 сентября работы на улице Севостьянова, 7 пришлось продолжить.

«Как сообщили спасатели, в настоящий момент специалисты и спецтехника готовятся к третьему заходу», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

ЖКХ