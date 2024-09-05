В третий раз спасатели МАСС откачивают воду в ЖК «Лето» в Новосибирске

Напомним, 3 и 4 сентября дорогу к жилищному комплексу сильно затопил ливень — пешеходы не могут пройти, а машины проехать. Оба дня сотрудники МАСС откачивали воду. С дороги в карьер слили 1,2 тысячи кубометров.