В Ростове-на-Дону на аукцион выставили дом братьев Рысс на Станиславского

В Ростове-на-Дону власти выставили на аукцион дом братьев Рысс на Станиславского. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации 4 сентября.
Согласно опубликованной информации, общая площадь дома составляет 336,5 квадратных метров. Сейчас на торги выставили только подвал и первый этаж здания. Отметим, что двухэтажное здание было построено в конце XIX века.
Первоначальная стоимость составляет 20,9 млн рублей, а минимальная стоимость составляет — 10,4 млн рублей. Торги пройдут 21 октября.