Режиссер возглавил список профессии с высокой конкуренцией в Иркутской области

Специалисты hh.ru определили работу с самой высокой конкуренцией в Приангарье. Так на первом месте оказалась специальность режиссер, сценарист. За этот месяц работодатели выставили лишь две вакансии, притом, что в регионе 240 кандидатов. Таким образом, получается, что на одно предложение претендует 120 человек.
На втором месте оказался директор юридического департамента. На одну вакансию приходится, в среднем, 99 человек. Тройку замыкают руководитель отдела аналитики и директор по информационным технологиям. Там на одно место претендует по 88 человек. На четвертом и пятом месте консультант по стратегии (57 резюме на вакансию) и финансовый контролер (52 резюме на вакансию).
— Любопытно, что в топе-20 специальностей, где интерес соискателей к работе сильно превышает спрос на них на рынке труда, больше всего оказалось творческих профессий (35%). Помимо перечисленных выше — это event-менеджер и журналист, корреспондент (по 46 резюме на вакансию), фотограф, ретушер (39). А также копирайтер, редактор, корректор (37), психолог (35) и дизайнер, художник (31,5), — рассказали эксперты hh.ru.
В список профессий с высокой конкуренцией также вошли топ-менеджеры, а именно генеральный и исполнительный директор (36,2 резюме на одно место) и руководитель отдела логистики (33,5 резюме). Из-за такого спроса работодатели могут легко поднять требования к будущим кандидатам. А вот в остальном ситуация в регионе стабильна. На одну вакансию приходится три или четырые человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завели три уголовных дела. Преступники повторно вывезли из страны древесину. На этот раз сумма ущерба составила 400 миллионов рублей.