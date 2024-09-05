Режиссер возглавил список профессии с высокой конкуренцией в Иркутской области

В список профессий с высокой конкуренцией также вошли топ-менеджеры, а именно генеральный и исполнительный директор (36,2 резюме на одно место) и руководитель отдела логистики (33,5 резюме). Из-за такого спроса работодатели могут легко поднять требования к будущим кандидатам. А вот в остальном ситуация в регионе стабильна. На одну вакансию приходится три или четырые человека.