Скончался основатель бокса в Искитиме Новосибирской области Александр Винников

Вчера, 4 сентября 2024 года, умер основатель бокса в Искитиме Новосибирской области Винников Александр Лукич. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Искитимского района.
Известно, что он проработал в ДЮСШ г. Искитима 28 лет. Общий стаж работы Александра Винникова — 53 года, педагогический — 41 год.
В 2022 году ему присвоили звание Почётного гражданина города Искитима.
Прощание с Александром Винниковым состоится 5 сентября 2024 года с 11:00 до 12:00 в большом зале «Реквиема» в Искитиме на улице Логовская, 24.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске умер замминистра ЖКХ Сергей Глебов.