Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался основатель бокса в Искитиме Новосибирской области Александр Винников

В Искитиме умер основатель бокса в городе Александр Винников.

Источник: администрация Искитимского района

Вчера, 4 сентября 2024 года, умер основатель бокса в Искитиме Новосибирской области Винников Александр Лукич. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Искитимского района.

Известно, что он проработал в ДЮСШ г. Искитима 28 лет. Общий стаж работы Александра Винникова — 53 года, педагогический — 41 год.

В 2022 году ему присвоили звание Почётного гражданина города Искитима.

Прощание с Александром Винниковым состоится 5 сентября 2024 года с 11:00 до 12:00 в большом зале «Реквиема» в Искитиме на улице Логовская, 24.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске умер замминистра ЖКХ Сергей Глебов.