Воронежцам запретили посещать «Город-сад» с питомцами, об этом и других ограничениях рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Попасть на фестиваль можно будет через пропускные рамки с трёх сторон:
- со стороны улицы Ленина;
- со стороны улицы Берёзовая Роща;
- со стороны улицы Ипподромная.
По традиции, мероприятие пройдёт в Воронежском центральном парке. Пропускные рамки будут работать с 10:00 до 19:00 7 и 8 сентября.
Также был представлен список вещей и веществ, с которыми проход на фестиваль запрещён. В него вошли:
- средства индивидуальной мобильности, за исключением детских и инвалидных колясок;
- стеклянная тара;
- жидкости в объёме более 0,5 литров;
- алкогольная продукция и др.
Помимо этого, запрещается проход с любыми видами животных, кроме собак-поводырей с паспортом и заполненным ветеринарным документом.