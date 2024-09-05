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Воронежцам запретили посещать «Город-сад» с питомцами

Об этом и других ограничениях рассказали воронежские власти.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежцам запретили посещать «Город-сад» с питомцами, об этом и других ограничениях рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Попасть на фестиваль можно будет через пропускные рамки с трёх сторон:

  • со стороны улицы Ленина;
  • со стороны улицы Берёзовая Роща;
  • со стороны улицы Ипподромная.

По традиции, мероприятие пройдёт в Воронежском центральном парке. Пропускные рамки будут работать с 10:00 до 19:00 7 и 8 сентября.

Также был представлен список вещей и веществ, с которыми проход на фестиваль запрещён. В него вошли:

  • средства индивидуальной мобильности, за исключением детских и инвалидных колясок;
  • стеклянная тара;
  • жидкости в объёме более 0,5 литров;
  • алкогольная продукция и др.

Помимо этого, запрещается проход с любыми видами животных, кроме собак-поводырей с паспортом и заполненным ветеринарным документом.