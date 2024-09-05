Воронежцам запретили посещать «Город-сад» с питомцами

По традиции, мероприятие пройдёт в Воронежском центральном парке. Пропускные рамки будут работать с 10:00 до 19:00 7 и 8 сентября.



Также был представлен список вещей и веществ, с которыми проход на фестиваль запрещён. В него вошли: