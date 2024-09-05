В Крыму ликвидируют последствия мощного шторма

В Крыму спасатели продолжают откачивать воду после мощного шторма, который обрушился на полуостров вечером 4 сентября. По информации местного управления МЧС, было подтоплено 25 частных домовладений в Джанкойском районе и 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах, передает ИА SevastopolMedia.