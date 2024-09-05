В Крыму ликвидируют последствия мощного шторма

В Крыму спасатели продолжают откачивать воду после мощного шторма, который обрушился на полуостров вечером 4 сентября. По информации местного управления МЧС, было подтоплено 25 частных домовладений в Джанкойском районе и 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах, передает ИА SevastopolMedia.
На данный момент обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась. Подтопленным остается с. Кондратьево. На протяжении всей ночи спасатели помогали гражданам. В Джанкое и в Ленинском районе зарегистрированы три происшествия, связанные с повреждением кровли.
По информации правительства Крыма на 08:50 5 сентября, подтопленными остаются 17 частных домовладений в селе Кондратьево и 70 приусадебных участков.
В ликвидации последствий участвуют 38 человек, 52 единицы техники, 19 мотопомп, три плавсредства.