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В Крыму ликвидируют последствия мощного шторма

Дождь затопил 25 частных домов и 134 придомовые территории.

Источник: Министерство ЧС Крыма

В Крыму спасатели продолжают откачивать воду после мощного шторма, который обрушился на полуостров вечером 4 сентября. По информации местного управления МЧС, было подтоплено 25 частных домовладений в Джанкойском районе и 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах, передает ИА SevastopolMedia.

На данный момент обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась. Подтопленным остается с. Кондратьево. На протяжении всей ночи спасатели помогали гражданам. В Джанкое и в Ленинском районе зарегистрированы три происшествия, связанные с повреждением кровли.

По информации правительства Крыма на 08:50 5 сентября, подтопленными остаются 17 частных домовладений в селе Кондратьево и 70 приусадебных участков.

В ликвидации последствий участвуют 38 человек, 52 единицы техники, 19 мотопомп, три плавсредства.

МЧС