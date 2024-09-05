Красноярцы пожаловались на слишком ранний вывоз мусора

Жители центра Красноярска не могли выспаться из-за шумных и ранних мусоровозов. Для решения проблемы горожане обратились к специалистам краевого Роспотребнадзора.
По словам красноярцев, техника приезжала в ранние часы (с 5.00 до 6.30 утра). От их шума срабатывали сигнализации припаркованных машин, которая служила нежеланным будильником для жильцов.
— Неоднократные жалобы в компанию не принесли результата. Напоминаем, что согласно требованиям СанПиН вывоз мусора должен осуществляться в период с 07:00 до 23:00 часов, — отметили в ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора обратились к оператору и выяснили, что с начала года техника действительно приезжала по адресу раньше разрешенного времени. Однако эту ошибку уже исправили.
Тем не менее, за нарушение санитарных требований оператору по обращению с ТКО объявили предостережение.