Появятся ажурные ворота и «исторические» окна: в Челябинске отреставрируют особняк Дорофея Хованова

В Челябинске собираются отреставрировать усадьбу Дорофея Хованова. Старинный купеческий особняк находится в центре города — на улице Васенко, 25.
Как рассказали в региональном госкомитете охраны объектов культурного наследия, сейчас проект ремонта находится на согласовании. В планах — починка кровли, укрепление фундамента и стен, восстановление фасадов, воссоздание исторического облика окон и дверей. Деревянные ворота собираются заменить ажурными коваными — такими же, какие первоначально украшали вход в усадьбу.
У особняка богатая история. Его первый хозяин Дорофей Хованов был отставным рядовым. Покинув армию, он сделался купцом, стал торговать лесом и деревянными изделиями, в конце девятнадцатого века держал лавки на челябинских площадях.
Усадьбу достраивал после смерти отца уже сын купца Геннадий. Вот только бизнес у наследника не заладился. Сначала часть особняка пришлось сдавать в аренду из-за безденежья, а потом недвижимость и вовсе продали за долги.
Дом приобрел купец из Троицка Гавриил Башкиров. Но вскоре и он продал здание товариществу «Лаптев и Манаев». Товарищество пробрело купеческий особняк вовсе не для собственных нужд, а на благо Челябинска. Дом в 1916 году подарили городу, чтобы там открыли приют для сирот — детей солдат, погибших в Первой мировой.
Создать приют так и не получилось — помешала революция. Новая власть передала здание органам госбезопасности. В бывшем купеческом особняке работало государственное политическое управление. А в современной России дом перешел к ФСБ.
Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
— В случае с домом Хованова мы имеем дело с очень буйной эклектикой, воплощенной в кирпиче, — отмечают эксперты госкомитета охраны объектов культурного наследия. — Мотивы взяты из средневековой русской архитектуры, классицизма, барокко, неорусского стиля и, разумеется, модерна. Все это тщательно перемешано и получилось очень неординарно.