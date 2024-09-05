Появятся ажурные ворота и «исторические» окна: в Челябинске отреставрируют особняк Дорофея Хованова

Дом приобрел купец из Троицка Гавриил Башкиров. Но вскоре и он продал здание товариществу «Лаптев и Манаев». Товарищество пробрело купеческий особняк вовсе не для собственных нужд, а на благо Челябинска. Дом в 1916 году подарили городу, чтобы там открыли приют для сирот — детей солдат, погибших в Первой мировой.