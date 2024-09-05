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Дорогу на проспекте Ленина у главной проходной ГАЗа расширяют до трех полос

До трех полос расширяют дорогу на проспекте Ленина у главной проходной Горьковского автозавода.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Об этом рассказал первый заместитель гендиректора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Илья Курапов.

Работы проводятся на участке протяженностью около 400 метров в сторону центра Автозаводского района. Это позволит снизить количество пробок на этом отрезке и увеличить пропускную способность.

После того, как работы завершат, там нанесут новую дорожную разметку и организуют полноценный выезд на перекрестке для поворота с проспекта Кирова на проспект Ленина с помощью светофора.

Работы идут по графику.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на улице Ошарской около стройплощадки метро открыли движение.