В Челябинскую область не пропустили 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца

На складе временного хранения специалисты проконтролировали 280 партий плодоовощной продукции весом 5,4 тысячи тонн и обследовали 320 тысяч срезов цветов из Узбекистана, Туркмении, Китая, Ирана, Индии.
— Кроме того, через пункт пропуска «Бугристое», расположенный на российско-казахстанском участке Государственной границы, из стран Таможенного союза — Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси — было ввезено 144 партии или две тысячи тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур и 520 тысяч срезов цветов.
В семи партиях персиков и нектаринов из Узбекистана обнаружили плодожорку, в 40 партиях фруктов — калифорнийскую щитовку, а в 1 партии альстромерии из Казахстана — западный калифорнийский трипс.
Ранее в Челябинске выявили почти девять тонн фруктов, заражённых насекомыми. Продукцию с вредителями завезли в город из Узбекистана.
Ранее эксперты посоветовали, как бороться с плодожоркой в саду, как бороться со щитовкой, а также как избавиться от тли в огороде.