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В Челябинскую область не пропустили 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца

В августе в Челябинскую область запретили ввозить 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца. Всего за последний летний месяц в регион доставили 7,5 тысяч тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в четверг, 5 сентября.

Источник: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

На складе временного хранения специалисты проконтролировали 280 партий плодоовощной продукции весом 5,4 тысячи тонн и обследовали 320 тысяч срезов цветов из Узбекистана, Туркмении, Китая, Ирана, Индии.

— Кроме того, через пункт пропуска «Бугристое», расположенный на российско-казахстанском участке Государственной границы, из стран Таможенного союза — Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси — было ввезено 144 партии или две тысячи тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур и 520 тысяч срезов цветов.

сообщили в управлении.

В семи партиях персиков и нектаринов из Узбекистана обнаружили плодожорку, в 40 партиях фруктов — калифорнийскую щитовку, а в 1 партии альстромерии из Казахстана — западный калифорнийский трипс.

Ранее в Челябинске выявили почти девять тонн фруктов, заражённых насекомыми. Продукцию с вредителями завезли в город из Узбекистана.

Ранее эксперты посоветовали, как бороться с плодожоркой в саду, как бороться со щитовкой, а также как избавиться от тли в огороде.

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