В Челябинскую область не пропустили 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца

В августе в Челябинскую область запретили ввозить 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца. Всего за последний летний месяц в регион доставили 7,5 тысяч тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в четверг, 5 сентября.